A1, bisarca in fiamme in autostrada: code e traffico bloccato

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Barberino e Calenzano, verso Firenze, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per una bisarca che aveva preso fuoco all'altezza del km 267. Sono terminate le operazioni di ripristino della pavimentazione ed il traffico scorre su tutte le corsie.

Il veicolo è in fiamme questa mattina verso le 8. Al momento ci sono incolonnamenti per 8 km tra Roncobilaccio e Calenzano in direzione sud mentre per chi è in viaggio sulla Direttissima la coda è di 12 km ed ai soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Firenzuola e rientrare a Calenzano dopo aver percorso rispettivamente la Strada Statale 65 della Futa direzione Barbrino e poi la Strada Provinciale 8 Militare Barberinese.

Per i soli veicoli leggeri in viaggio sulla A1 si consiglia di uscire a Barberino e rientrare a Calenzano dopo aver percorso la Sp 8 Militare Barberinese.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale i mezzi di soccorso meccanico.