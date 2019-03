Incidente in A1: schianto in auto, un morto e un ferito grave

Un uomo di circa 40 anni è morto e un'altro risulta gravemente ferito in uno scontro avvenuto questa mattina presto alle porte di Bologna, lungo l'autostrada A1. Secondo una primissima ricostruzione l'auto sulla quale viaggiavano i due si sarebbe scontrata contro un guard rail. Subito si è attivato il dispositivo di soccorso, con Vigili del fuoco per estrarre i due dalle lamiere e l'elisoccorso che ha portato il ferito all'ospedale Maggiore. Traffico e code nel tratto interessato, la carreggiata in direzione Napoli all'altezza del Km 172, tra modena Sud e Valsamoggia, con code che hanno raggiunto anche i sei km di lunghezza.