Incidente mortale in A1, traffico bloccato e Variante chiusa

Incidente mortale sulla Variante di Valico. Sulla A1, poco prima delle 8:30 è stato chiuso temporaneamente il tratto tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola in direzione di Firenze, per un incidente avvenuto all'altezza del km 22 che ha visto il coinvolgimento di un'auto che ha tamponato un mezzo pesante. Nel sinistro un 25enne, di origini romane, ha perso al vita. Illeso inceve il cane del giovane, che ora è stato preso in cura dai veterinari della zona. A rilevare l'incidente la Polizia stradale di Pian del voglio, coordinata dal Marco Fantechi.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione quarto Tronco di Firenze.