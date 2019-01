Incidente in autostrada: tamponamento a catena in A1, una decina i feriti

Una carambola di mezzi ha causato lunghe code e diversi feriti lievi sulla A1 al km 197 all'altezza di Casalecchio questa mattina poco prima delle 8.30. Coinvolti in tutto sette mezzi, di cui due autocisterne di liquido infiammabile, ma per fortuna vuote al momento dell'incidente.

Una decina le persone, tutti tra i 32 e i 58 anni, rimaste ferite, non in maniera grave, o contuse nel corso dell'incidente. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco unitamente a quattro ambulanze del 118 e alle pattuglie della Polizia stradale. Sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti, 4 auto e un furgone. Due dei mezzi pesanti erano autocisterne adibite al trasporto di liquidi infiammabili.

La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora iin fase di ricostruzione, ma un veicolo ha innescato un tamponamento a catena che ha finito per coinvolgere diversi mezzi che lo seguivano. Rilevanti le ripercussioni sul traffico con code che hanno raggiunto i 4 km in direzione di Milano.

Sul posto è intervenuto il 118 per prestare cure a 9 persone, oltre che la Polizia stradale, il soccorso stradale e mezzi della Società Autostrade.