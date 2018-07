Incidente sulla A1: auto e camion si tamponano, due feriti gravi

Incidente ieri sera in autostrada. La A1 direttissima è stata infatti chiusa per alcune ore in direzione Firenze a causa di un violento impatto tra più veicoli.

Lo schianto tra un auto e due mezzi pesanti è avvenuto all'altezza del km 12: nel tamponamento tra i due camion e la vettura sono rimasti coinvolti i tre conducenti dei mezzi, rimasti incastrati tra le lamiere dei mezzi. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso: uno dei feriti, un uomo di circa 60 anni, è stato trasportato d'urgenza in codice tre all'ospedale Maggiore.

Sul luogo dell'incidente, dove sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Firenze, il traffico é rimasto bloccato per alcune ore con code chilometriche in direzione del capoluogo toscano. Il tratto è stato riaperto una volta terminati i soccorsi e rimossi i veicoli incidentati, intorno alle 22.