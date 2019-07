Incidente Variante di Valico: scontro camion-furgone, conducenti incastrati tra le lamiere

Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 5 sulla Variante di Valico, sull'autostrada A1. All’altezza del Km 18,700 nella carreggiata nord un autoarticolato e un furgone si sono scontrati e i conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, partiti della sede centrale di Bologna e dei distaccamenti di Zola Predosa e Castiglione de Pepoli che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dello scontro e per estrarre i due conducenti.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia Stradale e il personale tecnico di Autostrade, anche due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il traffico è stato parzialmente interrotto con diversi disagi alla circolazione.