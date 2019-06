Incidenti e veicoli in avaria: code e traffico bloccato su A13 e A14

Sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Arcoveggio, verso Bologna, per un incidente avvenuto al km 5 ora risolto, si è formata una coda di 6 km, con tendenza alla diminuzione, che ha visto il coinvolgimento di 2 mezzi pesanti. In alternativa, per coloro che procedono verso Bologna, è consigliabile uscire ad Altedo e percorrendo la statale 9 Emilia rientrare ad Arcoveggio.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare le code ed agevolare il deflusso veicolare.

Disagi al traffico si registrano anche tra Altedo e Bologna Arcoveggio: la coda è di 6 km, entrata consigliata Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Padova: Altedo.

Sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio della A13-Bologna-Padova ed il bivio per il Raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli, si è formata una coda di 10 km, con tendenza alla diminuzione, per un pesante fermo in avaria avvenuto al km 14. Al momento, il traffico scorre su 1 corsia.

In alternativa, si consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la statale Via Emilia, e rientrare a Bologna Borgo Panigale per coloro che sono diretti verso Milano, e a Bologna Casalecchio per coloro che sono diretti verso Firenze.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico.

Sulla A14 Bologna-Taranto, poco prima delle 07:00, è avvenuto ANCHE un incidente tra due autoarticolati, nel tratto tra Castel San Pietro e il Bivio Raccordo Casalecchio in direzione A1 all’altezza del km 12.6.



Al momento l'incidente è stato risolto, il traffico circola su tutte le corsie e si registrano 10 km di coda.

Sono stati diramati i percorsi alternativi: per gli utenti diretti verso la A1 Milano Napoli, uscita consigliata a Castel San Pietro, percorre la SS 9 Via Emilia e rientrare a Bologna Casalecchio per coloro che sono diretti a Firenze, Bologna Borgo Panigale per chi è diretto verso Milano.

Coda di 10 km anche tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro.