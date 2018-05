Incidente in A13: tamponamento a catena, padre e figlia in ospedale

Incidente questa mattina in A13. All'altezza del raccordo con il tratto urbano dell'A14 un mezzo pesante ha dato origine a un tamponamento a catena, che ha coinvolto anche un pullman con a bordo 33 cittadini statunitensi in viaggio.

Feriti e portati all'ospedale Maggiore invece padre e figlia, rispettivamente di 75 e 42 anni, mentre gli altri coinvolti ne sono usciti illesi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale di Altedo, giunta sul posto assieme ai sanitari del 118, il tamponamento sarebbe stato innescato proprio dal mezzo pesante, guidato da un cittadino macedone di circa 45 anni: il camion nel violento impatto ha trascinato la Toyota Yaris contro un furgone cassonato in uso a una ditta, finendo per incastrarla sotto ai semiassi dell'autocarro.

La circolazione stradale non è stata interrotta, ma le ripercussioni sul traffico hanno portato a cumulare circa sei km di coda in direzione Sud. Nel giro di un'ora, i mezzi incidentati sono stati portati via dal personale dei carri attrezzi e la ciroclazione ripristinata.