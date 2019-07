Incidente sulla A13: autostrada chiusa tra Bologna Arcoveggio e Altedo

Tratto chiuso per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Arcoveggio, in idrezione Bologna, a seguito del tamponamento tra due camion avvenuto al km 5.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 6 km di coda e code per i curiosi in direzione di Padova, mentre sul luogo dell'incidente si registrano 6 km di coda verso Bologna.

Uscita obblicatoria ad Altedo, dove segnaliamo 3 km di coda a partire da Ferrara sud, e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Bologna Arcoveggio.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.