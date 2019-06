Incidente in A13: scontro tra auto, traffico bloccato per un'ora

Sull'autostrada A13 il traffico è bloccato in direzione di Bologna, per un incidente occorso intorno a mezzogiorno, al km 5. Il traffico è bloccato con code in aumento, e per questo l'uscita consigliata per chi viene verso Bologna è quella di Altedo. Sulla corsia opposta si sono formate alcune code per curiosi. Stando a un primo riscontro due auto si sono tampoante in corsia di sorpasso, ma accertamenti sono in corso da parte della Polizia Stradale della sottosezione di Altedo. Nel mezzo tamponato una persona è rimasta incastrata, liberata dai vigili del fuoco dalle lamiere. Anche l'elisoccorso è presente sul posto.

Notizia in aggiornamento