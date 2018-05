Incidente sulla A13: camion va fuori strada e si ribalta

Poco prima delle 14, sull' autostrada A13 Bologna-Padova, al km 10 in direzione nord, per cause ancora da accertare, un Tir che trasportava manifatti in plastica, guidato da un cittadino marocchino di 53 anni, ha sbandato ed è finito fuoristrada.

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è intervenuto anche l'elisoccorso. Sul po sto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli uomini della polstrada sottosezione di Altedo. Il 53enne non ha riportato ferite gravi, è stato trasportato all'ospedale maggiore in codice 2, di media gravità.

