Incidente sulla A13: camion esce di strada e "disperde" centinaia di stecche di sigarette di contrabbando

La Polstrada di Altedo – Malalbergo ha effettuato un maxi-sequestro di sigarette dispersi da un mezzo pesante incidentato. Durante le operazioni di recupero di un autoarticolato di nazionalità macedone, uscito di strada nella mattinata di ieri 17 febbraio, al km 55 della carreggiata sud dell’A13 (nel territorio del Comune di Occhiobello), gli agenti hanno notato nella scarpata i resti del carico trasportato: diversi scatoloni di cartone, avvolti da telai di legno.

Infatti, secondo la bolla di carico, l’autoarticolato avrebbe dovuto trasportare solo legna da ardere.

Con grande sorpresa, una volta controllati i pacchi, i poliziotti hanno trovato stecche di sigarette di una marca non distribuita in Italia, che, come fa sapere la Questura "facevano desumere fossero destinate al mercato di contrabbando". Si tratta di ben 250 colli integri contenenti 50 stecche di sigarette cadauno, oltre ad altre 213 stecche sparpagliate nella scarpata adiacente l’autostrada a cui si aggiungevano altri 53 pacchetti sfusi di sigarette per un valore complessivo quantificabile per oltre 200.000 euro.

Gli agenti Polstrada, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Rovigo, hanno proceduto a effettuare il sequestro dell’ingente quantitativo di sigarette e dell’autoarticolato che le aveva trasportate dalla Macedonia all’Italia, oltre a denunciare in stato di libertà l’autista, B.M. cittadino macedone classe 1963, attualmente ricoverato presso l’Ospedale civile di Rovigo per i postumi dell’incidente. Sul posto anche il personale di Autostrade.

