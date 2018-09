Incidente in A13: camion si tamponano, mezzo ribaltato: autostrada chiusa

Il tratto delle A13 Bologna-Padova tra Ferrara nord e Ferrara sud verso Bologna è stato chiuso per un incidente avvenuto al km 39. Si tratta del tamponamento tra un furgone e 2 camion, uno dei quali si è ribaltato occupando l'intera carreggiata con parte del carico, costituito da materiale plastico. A causa dell'incidente due persone sono rimaste ferite, trasportate in ospedale in codice 2. Coinvolti nell'impatto anche due mezzi di manutenzione, che in quel momento stavano operando a bordo della carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Altedo, unitamente a Vigili del fuoco e autoambulanze.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si è formata una coda di 6 km a partire da Occhiobello. Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Ferrara nord e può rientrare a Ferrara sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Tra Ferrara sud ed Occhiobello verso Padova si segnalano code per curiosi. Si sta provvedendo alla distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.