Incidenti in A13: schianto auto-camion, c'è una vittima: tratto chiuso per ore

Doppio incidente in A13, putroppo dall'esito mortale. Autostrade per l'Italia comunica che alle 12:45, sull'autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto compreso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, in coda ad un incidente avvenuto poco prima al km 38 tra due mezzi pesanti e correttamente segnalato, si è verificato un tamponamento all'altezza del km 40 che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti ed una vettura. A seguito dell'evento una persona è deceduta.

Il traffico è rimasto bloccato ed è stato necessario disporre la chiusura del tratto in direzione di Bologna al fine di consentire le operazioni di soccorso. In corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Ferrara Nord si registrano due chilometri di coda.

[AGGIORNAMENTO ORE 16:39] E' stato riaperto il tratto con due corsie disponibili al transito dei veicoli. Rimangono al momento 1 km di coda. Sul luogo è presente il personale di Autostrade per l'Italia ad agevolare il deflusso dei veicoli.

Agli utenti che da Padova sono diretti verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord si consiglia di percorrere la viabilità esterna in direzione di Bologna e di rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Sul luogo, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari.