Incidente in A13: camion piomba sulle auto in coda, muore 37enne

Un uomo di 37 anni è deceduto in conseguenza delle ferite riportate dopo un violento tamponamento avvenuto questa notte in A13, tra le uscite di Ferrara Nord e Sud, in direzione Bologna. Sul posto stava già operando la Polizia stradale di Altedo, per un precedente incidente.

Intorno alle 23:30 della scorsa notte infatti una utilitaria si era fermata sulla corsia di sorpasso: mentre la carreggiata era stata temporaneamente chiusa e il traffico era bloccato con circa un chilometro e mezzo di coda, dalle retrovie è sbucato un camion refrigerato, ed è piombato sulle auto ferme.

A fare le spese più gravi della carambola che ne è nata è stata la utilitaria sulla quale viaggiava il 37enne assieme alla moglie: il camion la ha centrata spingendola prima contro un'altra auto, poi contro il New-Jersey della seconda corsia. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, mentre la moglie è ricoverata in condizioni gravi all'ospedale di Cona. In tutto sono undici i feriti dell'incidente, tra cui una bimba di 4 anni. Accertamenti in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il mezzo pesante, al momento dell'impatto, era guidato da un trevigiano classe 1979.