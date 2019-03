Incidente in A13: scontro tra camion, chiuso tratto autostrada

Sulla A13 Bologna - Padova tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un incidente avvenuto al km 6 e 500, nel quale sono rimasti coinvolti 4 camion.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1km di coda.

All'uscita obbligatoria di Bologna Interporto si sono formati 3km di coda. A chi è in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire ad Altedo e dopo aver percorso la viabilità. ordinaria si può rientrare in autostrada ad Arcoveggio.

In direzione di Padova tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto si sono formate code per i curiosi.

Sul luogo dell'evento sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Si tratta del terso incidente autostradale della giornata: un uomo di circa 40 anni è morto e un'altro è rimasto gravemente ferito in uno scontro avvenuto questa mattina presto alle porte di Bologna, lungo l'autostrada A1.

Nel pomeriggio sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A13 in direzione di Ancona, è avvenuto un incidente tra 3 mezzi pesanti all'altezza del km 9,5.