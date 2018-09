Incidente sulla A13, tir si ribalta, un morto: chiuso il tratto dell'autostrada

Ancora un grave incidente a Bologna. alle 14.30 circa un tir che trasportava solventi si è ribaltato. Il conducente è deceduto. Si è resa necessaria la chiusura del tratto verso Bologna, mentre in carreggiata nord è chiuso il tratto tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto.

Aggiornamento ore 17.30. La cisterna ha perso il liquido che ha invaso la carreggiata, quindi Vigili del Fuoco e tecnici stanno effettuando la pulizia. Traffico bloccato anche sulla tangenziale.

Aggiornamento ore 16.30. All'interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata in entrambe le direzioni, con 4 Km di coda in carreggiata sud e 5 Km di coda in direzione nord. Dopo l'uscita obbligatoria di Ferrara sud, dove si è formata una coda di 2 Km, si può rientrare in autostrada a Bologna Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Mentre per chi viene da Bologna e diretto in A13 in direzione nord, uscire a Bologna fiera percorrere la tangenziale di Bologna fino all'uscita 7 bis, per poi rientrare ad Interporto.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici.

Attualmente si registra un chilometro di coda all'interno del tratto chiuso e quattro chilometri di coda presso l'uscita obbligatoria di Bologna Arcoveggio.

Uscite consigliate

Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Ferrara sud, percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare in A13 dalla stazione di Arcoveggio. Invece, agli utenti che da Bologna si stanno dirigendo verso Padova, dopo l'uscita obbligatoria di Arcoveggio, si consiglia di percorrere la SS 64 Porrettana in direzione di Ferrara e rientrare in A13 dalla stazione di Ferrara sud.

Si tratta del secondo grave episodio di oggi sulla A13: questa mattina intorno alle 9:50 un camion è andato completamente a fuoco tra Altedo e Ferrara, sulla A13 in direzione di Padova.

Gallery