Si lancia dal cavalcavia, muore travolto dal camion: chiuso per due ore tratto Interporto-Altedo

Dalle ore 06:30 circa e per due ore sull'autostrada A13 Bologna-Padova è stato chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova a causa di un incidente all'altezza del km 13,5, nel quale un mezzo pesante ha investito una persona.

Sono in corso le verifiche da parte della Polizia Stradale sottosezione di Altedo, intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla. Da una prima ricostruzione -ma sono in corso accertamenti- pare che la persona investita, che corrisponde a un uomo di 67 anni, si sia lanciata da un cavalcavia sovrapassante l'autostrada in quel punto.

Sul luogo dell'evento è presente anche il personale di Autostrade, ma le ripercussioni sul traffico si stanno facendo sentire, anche se il traffico in direzione Nord sembra essere meno intenso in questa fascia di orario: il tratto, dopo una prima chiusura è stato riaperto al transito