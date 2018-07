Incidente in A13: camion travolge auto in sosta, grave un 60enne

Un residente nel bolognese di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in autostrada. Il sinistro è avvenuto in A13, ieri mattina: l'uomo era a bordo di una Fiat 500 L, ferma sulla corsia di emergenza in A13, all'altezza di Castel Maggiore.

Fermo per una regolazione alla vettura, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Altedo, nella stessa direzione è sopraggiunto un camion, guidato da un cittadino croato, che ha urtato il veicolo in sosta, facendolo caracollare a ridosso del terrapieno a lato della strada. Sono intervenuti i soccorsi, e il 60enne è stato portato all'ospedale Maggiore. Attualmente non è in pericolo di vita. Durante la fase dei rilievi e in conseguenza del tratto coinvolto dal sinistro, di sono formate lunghe code.