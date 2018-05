Paura in A13, si ferma in corsia di sorpasso: elisoccorso in azione

La sottosezione di Altedo sella Polizia Stradale di Bologna è intervenuta ieri mattina in A13 per prestare i primi soccorsi a un auto, fermatasi all'ìimprovviso in seconda corsia all'altezza del Km 9 in direzione Nord.

Sul posto, oltre alle volanti della Polstrada, anche i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, che dopo aver accertato le condizioni del conducente, molto probabilmente colto da malore mentre era alla giuda, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Il guidatore del veicolo, un uomo di 61 anni originario di San Giorgio di Piano, è stato trasportato in codice 3 all'ospedale di Bentivoglio. Durante l'intervento la carreggiata dell'A13 è stata chiusa per circa 30 minuti e poi progressivamente riaperta.