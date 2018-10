Incidente a catena in A13: sul posto l'elisoccorso, un ferito grave

Sulla A13 Bologna-Padova, il traffico Bloccato tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto per un incidente che si è verificatosi al Km 6.2 - direzione Padova.

Sulla A13 Bologna-Padova, per un incidente al km 6,2 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto verso Padova, il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento. Nell' incidente sono coinvolte più autovetture che occupano la carreggiata e il blocco si è reso necessario per prestare i soccorsi sanitari alle persone ferite. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un ferito da una vettura. Da quanto si apprende una persona è rimasta gravemente ferite ed è stata trasportata con l'elisoccorso atterrato sul campo adiacente.

Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.

Notizia in aggiornamento