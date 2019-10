Incidente sulla A13: traffico bloccato tra Altedo e il bivio per la A14

Si registra una coda di 8 km tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto per incidente. Lo riferisce Autostrade che consiglia di uscure a Bologna Interporto.

Sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo ed il bivio per la A14 Bologna-Taranto verso Bologna, ci sono 8 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al km 0 e 500 alle ore 15.50, nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli.

A coloro che viaggiano in direzione sud consigliamo di uscire ad Altedo. Lo stesso evento provoca rallentamenti in direzione Padova tra il bivio per la A14 ed Interporto. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso.

Coda anche sulla A14 Bologna-Ancona (Km 15 - direzione: Taranto) e tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera e sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0.8 - entrambe le direzioni). Coda in entrata a Bologna Casalecchio per traffico intenso.