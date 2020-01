Incidente in A13: schianto auto-camion, traffico in tilt

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più drammatiche quello occorso nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, sulla A13 all'altezza del'uscita dell'Arcoveggio. Un'auto, per ragioni al vaglio della polizia stradale di Altedo, è finita come schiacciata tra tre mezzi pesanti.

L'impatto è stato molto violento, e la vettura si è accartocciata in un groviglio di lamiere. Sul posto è intefvenuta tutta la macchina dei soccorsi, con vigili del fuoco, 118, polizia stradale e tecnici autostrade.

Nonostante lo schianto, il conducente del mezzo, un 49enne a bordo di una Fiat 500L- ne è uscito ferito ma non in modo grave, ed è stato trasportato in codice due al Maggiore di Bologna. Da una prima ricostruzione, sembra che l'auto sia finita in mezzo a un rallentamento in uscita, con il mezzo pesante a seguire che non è riuscito a evitare l'impatto.

Una situazione, quella del traffico fermo tra mezzi pesanti, molto pericolosa per i veicoli ordinari. Il suggerimento, anche in fase di uscita, è quello di occupare la corsia di sorpasso, per evitare di rimanere bloccati appunto tra i mezzi pesanti che possono arrivare in velocità.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, con il tratto interessato da punte fino a sette km di coda e una sola corsia di marcia aperta. Per chi procede in direzione Bologna, si consiglia di uscire ad Altedo e rientrare a Bologna Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria.