Incidente sulla A13 Bologna-Padova: traffico bloccato

Traffico completamente bloccato per un incidente avvenuto intorno alle 9 sulla A13, sulla diramazione per Ferrara (Km 1.5 - direzione: Autostrada Bologna Padova) , tra Bivio SS 16 Adriatica e Bivio SS 64 Porrettana.

Il week end del 5 e 6 gennaio segna il rientro dalle vacanze natalizie: Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.