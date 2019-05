Incidente in A13: scontro tra camion, autostrada chiusa per ore verso Bologna

Grave incidente sulla autostrada A13, dove due camion si sono sontrati all'altezza del km7 direzione Bologna, intorno alle 11:30. L'autostrada è stata chiusa per due ore e poi riaperta verso il capoluogo emiliano, con uscita obbligatoria ad Altedo e la prosecuzione via Porrettana. A essere stati coinvolti nello scontro sono due mezzi pesanti con rimorchio, che dopo essersi scontrati sono carambolati lungo la corsia.

Ferite serie ma non gravi per entrambi i conducenti dei mezzi, che sono stati portati all'ospedale Maggiore in codice 2. Sulla carreggiata opposta si sono formate code per curiosi, mentre i mezzi di soccorso e la Polizia stradale di Altedo tra procedendo assieme ai sanitari del 118 per i soccorsi.