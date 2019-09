Incidente in A13: camion si ribalta, traffico e code

Incidente in A13 questa mattina, dove un camion che trasportava ghiaia si è ribaltato in maniera autonoma al km 27, in direzione di Bologna. Il conducente non è rimasto ferito in modo grave, ma per sicurezza è stato trasportato in ambulanza all'ospedale per accertamenti.

Nel frattempo nel tratto interessato all'altezza del comue ferrarese di Poggio Renatico, si registrano diversi km di coda in direzione di Bologna, con marci solo sulla corsia di sorpasso. In alternativa, si consiglia di uscire a Ferrara nord ed attraverso la strada statale Porrettana, si può rientrare ad Altedo. Sul posto sono presenti il personale di autostrade per l'Italia, la Polizia stradale ed i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.