Incidente mortale in A13, traffico e code per tutta la mattina

Traffico bloccato per un'ora con traffico e code in A13 questa mattina per un grosso incidente sulla Bologna-Padova tra Villamarzana-Rovigo sud e Occhiobello in direzione di Bologna.

La chiusura è dovuta a in grosso incidente tra due camion e altri mezzi, dove purtroppo si è registrato un morto. Sul posto sono arrivati tutti i mezzi dij soccorso, che hanno chiuso il traffico nel tratto coinvolto e hanno dirottato il flusso sulla viabilità ordinaria. Quando l'A13 è stata riaperta si segnalavano fino a sette Km di coda in entrambe le direzioni, code smaltite nel corso della mattinata.