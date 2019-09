Incidente in A13: carambola tra auto e moto, autostrada chiusa

Incidente in autostrada. La A13 a Bentivoglio in direzione di Ferrara, all'altezza del Km 16 nei dintorni dell'aeroporto, è chiusa al traffico. Lo scontro, avvenuto alle 11.15 al km 15+700, ha coinvolto tre auto e due moto e sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, assieme a polizia stradale di Altedo e ai vigili del fuoco. Diverse le persone coinvolte, una delle quali è srtata trasportata in elisoccorso in codice di massima gravità. Il tratto è chiuso al traffico, in entrambe le direzioni.

Il traffico tra Interporto ed Altedo è completamente bloccato con una coda di 6 km in aumento a causa di un incidente avvenuto tra 3 auto e 2 moto alle ore 11 e 15 al km 15+700. Per consentire l'intervento dell'elisoccorso il traffico è bloccato anche in direzione sud, dove si segnala 3 km di coda.

In alternativa Autostrade consiglia di uscire ad Interporto e attraverso la statale 64 Porrettana rientrare ad Altedo.