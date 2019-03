Incidente in A13: schianto auto-moto, un morto e traffico bloccato

Un morto in autostrada, in seguito a un incidente. E' successo sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara nord e Ferrara sud: in entrambe le direzioni il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora bloccato, con fino a 4 km di coda a causa dello schianto, avvenuto all'altezza del km 36 in cui sono rimasti coinvolti un'auto ed una moto. A perdere la vita è stato il passeggero della moto, mentre il conducente è rimasto ferito. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia.

Una giornata particolarmente funesta sul fronte degli incidenti: una persona è morta sulla A14, mentre a Gaggio Montano un ragazzo di 23 anni è deceduto dopo lo schianto contro un furgone.