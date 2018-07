Incidente in A13: auto si tamponano, carambola con otto feriti

Otto persone sono ricoverate da questa mattina negli ospedali a causa di un incidente, avvenuto sulla A13 alle porte di Bologna, in direzione Sud.

E' successo alle 08:20 circa: sul posto sono arrivate sei ambulanze e anche l'elisoccorso, ma per fortuna i feriti erano meno gravi del previsto. Intervenuta anche la polizia stradale, per gestire il traffico ed effettuare i rilievi.

In base a una prima ricostruzione sembra che le due auto, una Punto e un Volkswagen Tiguan, si siano tamponate violentemente. La prima vettura è uscita di strada e caracollata sul terrapieno, mentre la seconda si è ribaltata rimandendo però sulla carreggiata.

I feriti, tutti tra i 43 e i 51 anni, dopo essere stati estratti dalle lamiere dei veicoli, sono stati smistati tra gli ospedali Maggiore e Sant'Orsola. Le loro condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora per rimettere in sicurezza il tratto coinvolto. Il traffico ha subito qualche disagio, con code in entrata verso la città.