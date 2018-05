Incidente in A14: si schianta autocisterna con 30mila litri di carburante

I Vigli del fuoco son rimasti impegnati tutta la notte a causa di un incidente, avvenuto in autostrada A14 tra due mezzi auto-articolati. Lo scontro è accaduto in tarda serata quando, all' altezza del km 31 in direzione Sud, prima dell' uscita di Castel San pietro, i due camion si sono scontrati. Sul posto è subito intervenuta la Polizia Stradale.

Gli autisti dei mezzi sono rimasti fortunatamente illesi, ma uno di questi era il conducente di un'autocisterna che trasportava oltre 30mila litri di carburante. Oltre quattro squadre di pompieri hanno lavorato fino alle 7 di stamane per mettere in sicurezza i liquidi infiammabili, con speciali attrezzature e cisterne di supporto, provenienti da Bologna. Durante le operazioni si è resa necessaria l'uscita di Castel San pietro.