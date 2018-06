Incidente in A14: mezzi di soccorso in azione, traffico e code

Si registrano traffico e code tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 in direzione San Lazzaro per un incidente, nel quale è stato coinvolto un mezzo pesante. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso di Autostrade e la Polizia stradale. Per chi proviene dall'A1 si consiglia di utilizzare la tangenziale per immettersi in A14 a Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio.