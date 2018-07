Incidente in A14: scontro tra camion, traffico bloccato

Intorno alle ore 16:40, é avvenuto un incidente sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e il bivio tra l'A14 ed il Raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. L'incidente ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti. A seguito del tamponamento, il carico trasportato da uno dei due mezzi, consistente in bobine metalliche, è stato riversato sulla carreggiata.

Attualmente il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso, e si registrano 10 km di coda.

Agli utenti che sono diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare in A1 a Bologna Casalecchio. Invece, agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare in A1 a Bologna Borgo Panigale.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici.