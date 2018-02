Incidente sulla A14: scontro tra 4 camion, traffico bloccato

AGGIORNAMENTO ORE 14:30. A14 Bologna-Taranto: tratto riaperto verso Ancona per incidente. Al momento ci sono 6 km di coda in diminuzione ed il traffico defluisce su 2 corsie. Di conseguenza sul raccordo di Casalecchio in direzione dell'A14 e si registrano 5 km di coda. Chi è in viaggio sulla A14 in direzione di Ancona, può uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare a Bologna Fiera dopo aver percorso la tangenziale di Bologna.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per velocizzare il deflusso della coda.

AGGIORNAMENTO ORE 14. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio per la A13 Bologna-Padova, verso Ancona, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso, per l'intervento dei mezzi di soccorso a seguito di un incidente tra 4 camion avvenuto all'altezza del km 11 alle ore 11. Al momento ci sono 6 km di coda in diminuzione ed il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

Di conseguenza sul raccordo di Casalecchio in direzione dell'A14 e si registrano 4 km di coda.

Chi è in viaggio sulla A14 in direzione di Ancona, può uscire a Bologna Borgo Panigale ed è possibile rientrare a Bologna Fiera dopo aver percorso la tangenziale di Bologna.

Per i curiosi si segnalano code in direzione nord tra Bologna San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio.

Tutti i mezzi di soccorso sono sul luogo dell'incidente.



Coda di 4 km tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per incidente Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Fiera su A14 Bologna-Taranto. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio per la A13 Bologna-Padova, verso Ancona, è stata disposta la chiusura del tratto per l'intervento dei mezzi di soccorso a seguito di un incidente tra 4 camion avvenuto all'altezza del km 11 alle ore 11. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda.

E' stata disposta anche la chiusura del raccordo di Casalecchio in direzione dell'A14 e si registrano 3 km di coda all'interno del tratto chiuso.

Chi è in viaggio sulla A14 in direzione di Ancona, deve uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare a Bologna Fiera dopo aver percorso la tangenziale di Bologna.in

Code anche in direzione nord a causa dei curiosi, tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio, e sulla A13 Bologna-Padova, 2 km di coda tra Bologna Interporto ed il bivio con la A14 in direzione sud.

Traffico incolonnato per 3 km anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14 Bologna-Taranto. Tutti i mezzi di soccorso sono sul luogo dell'incidente.