Incidente sulla A14: traffico bloccato, 7 chilometri di coda

Incidente sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l'allacciamento con l'A13 in direzione dell'allacciamento con l'A1.

E' avvenuto un incidente all'altezza del km 15 che ha coinvolto un camion e nel quale una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Alle 16.30, un paio d'ore dopo il sinistro, tra Castel San Pietro e il Bivio con la A13 Bologna-Padova, in direzione della A1 Milano-Napoli, si è formata una coda di 7 km. Ripercussioni anche sulla A13 Bologna-Padova tra Interporto ed il Bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna dove si segnalano code di 4 km.