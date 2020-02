Incidenti sulla A14: coinvolti 4 camion e 22 auto, traffico bloccato tra Bologna e Imola

Code sulla A14, direzione sud, a seguito di alcuni incidente avvenuti tra Bologna San Lazzaro e Imola intorno alle 8.30. Alle 10.30 si segnalano 8 km di coda, in aumento e si viaggia su una sola corsia. Negli incidenti sono rimasti coinvolti quattro camion e 22 autovetture.

Sul posto sono intervenuti al Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. La sala operativa del 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso alle 8.20 per un incidente stradale tra quattro camion e una autovettura in autostrada A14 al km 44 direzione sud. Dopo aver messo in sicurezza lo scenario, hanno provveduto a liberare uno dei due camionisti rimasti incastrati nel mezzo ed a affidarlo alle cure del 118.

Come riferisce Autostrade per l'Italia, poco prima delle 09:00 sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona sono avvenuti 6 tamponamenti (tra le progressive chilometriche 43 e 45) con diversi veicoli coinvolti, tra cui 4 mezzi pesanti. Si è trattato di tamponamenti distinti e a breve distanza l'uno dall'altro. Si registrano 3 feriti lievi. Attualmente 5 incidenti sono stati risolti ed è in corso di risoluzione un solo incidente avvenuto al km 44 che vede il coinvolgimento di 2 mezzi pesanti e un ferito lieve.

Fin dalle prime ore del mattino la presenza di nebbia, associata alla visibilità stimata di 80 metri e al limite di velocità di 50 km/h, era segnalata su tutti i pannelli a messaggio variabile, a partire da Bologna San Lazzaro e fino a Cesena Nord.

Si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, proseguire sulla Statale 9 Via Emilia e poi rientrare al casello di Imola.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi meccanici e sanitari.

Coda di 8 km tra Bologna San Lazzaro e Imola per incidente Entrata consigliata verso Ancona: Imola. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.Bologna, 25/02/2020.