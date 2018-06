Incidente in A14: scontro tra camion, traffico e code

Sulla A14 Bologna-Taranto tra San Lazzaro e il bivio per Casalecchio in direzione nord, si sono formati diversi chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 10 alle ore 15:50 circa, dove sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti in corsia di sorpasso. In alternativa si può uscire a San Lazzaro e attraverso la viabilità esterna rientrare in autostrada a Casalecchio. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e il personale di autostrade per l'Italia. All'incirca nello stesso tratto un violento incidente l'altro giorno ha portato alla morte di un camionista.