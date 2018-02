Incidente in A14: tamponamento tra camion, traffico bloccato

Ci sono 7 km di coda in aumento per un tamponamento tra 3 camion al km 10,4 avvenuto alle ore 13.40 sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e il Raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli.

Ripercussioni anche sulla Tangenziale e sulla A13 Bologna-Padova con 3 km di coda tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14 verso Bologna. Sul luogo dell'incidente si transita sulla sola corsia di sorpasso, e sono presenti la Polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici ed il personale di autostrade per l'Italia per rimuovere i mezzi incidentati dalle sede stradale. In alternativa si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Panigale attraverso la viabilità ordinaria.