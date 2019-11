Incidente in A14: scontro tra camion traffico e code

Sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le 13:00, nel tratto tra il bivio con la A13 ed il Raccordo di Casalecchio della Milano-Napoli, è avvenuto un incidente tra due mezzi pesanti, nel quale uno di questi ha perso il carico, costituito da granaglie.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 13, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Nessuna persona è rimasta ferita.