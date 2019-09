Incidente stradale su A14: scontro auto-camion, un ferito e traffico in tilt

Un’automobile e un mezzo pesante si sono scontrate oggi poco prima delle 14 sulla A14, direzione sud,nel territorio di San Lazzaro di Savena. La vettura è finita contro il guardrail ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che sono intervenuti con una squadra con il mezzo in assetto “soccorso per incidenti stradali”.

Nella collisione il conducente dell’automobile è rimasto incastrato nell’abitacolo. I pompieri, in sinergia con il 118, hanno estratto la persona trasportata successivamente in ospedale con l’ambulanza. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dello scenario. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente laboriose, sono state applicate le procedure operative per interventi su autovetture a propulsione elettrica e ibrida.

Sul posto, oltre al 115, il 118 e la Polstrada e il personale tecnico dell’ASPI per il ripristino della viabilità.

