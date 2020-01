Due incidenti sulla A14: scontro tra camion, traffico bloccato tra Castel San Pietro e Imola

Lunghe code e traffico praticamente fermo sulla A14 Bologna-Ancona, direzione sud, a causo di uno scontro tra mezzi pesanti che trasportavano materiali plastici e ferraglie avvenuto poco dopo le 8 tra Castel San Pietro e Imola.

La chaimata di soccorso al 115 è arrivata alle 8.40. Nel tamponanento uno dei due autisti è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco dalla centrale con due squadre e autogrù con il supporto della squadra del distaccamento di Medicina. I vigili del fuoco hanno aiutato il conducente del mezzo ad uscire dalla cabina del camion, l'uomo è poi stato affidato al 118 presente sul posto insieme a Polstrada e personale tecnico dell'Aspi terzo tronco. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza entrambi i mezzi incidentati.

Trafifco in tilt- in direzione sud- anche per un secondo incidente in prossimità di Imola. Autostrade consiglia agli automobilisti diretti ad Ancona, l'entrata di Imola. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è San Lazzaro su Tangenziale.