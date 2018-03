Incidente mortale in A14: autostrada riaperta, code in diminuzione

Situazione traffico in via di miglioramento dopo la chiusura di un tratto dell'A14, all'altezza di Bologna, a seguito di un incidente mortale, registratori questa mattina.

Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle 14.15 è stato riaperto il tratto interessato, ovvero quello compreso tra l'allacciamento con la A13 e l'allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in direzione dell'allacciamento con l'A1.

Sul luogo dell'evento - alle ore 14.30 circa - si circola su tre corsie e si registrano 2 km di coda in diminuzione verso l'allacciamento con l'A1.

L'incidente. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 3° Tronco di Bologna. Per cause in via di accertamento, all'altezza del km 14 intorno, intorno alle 11.30 odierne, 4 camion e un furgone si sono tamponati. Nell'impatto una persona era rimasta gravemente ferita. E' morta poco dopo il sinistro.