Incidente mortale in A14, camionista indagato per omicidio stradale colposo

Si chiamava Franca Bottani la 66enne vittima ieri nel primo pomeriggio di un incidente mortale nel tratto urbano della A14, tra i raccordi di A1 e A13 in direzione nord, al Km 14, bloccando il traffico per diverse ore. La donna, originaria di Cremona, viaggiava da sola sul furgone che è stato travolto violentemente, tamponato da un mezzo pesante che giungeva alle sue spalle.

Secondo le prime ricostruzioni della Polstrada il mezzo avrebbe subito il tamponamento in un tratto dove il traffico procedeva lentamente per via di alcuni rallentamenti: il furgone sarebbe rimasto schiacciato tra il camion che lo ha tamponato e un mezzo pesante che li precedeva entrambi.

Per un 50enne originario di Benevento, conducente del mezzo tamponante, sono stati avviati accertamenti alcoolemici: viste le circostanze dell'incidente nei suoi confronti si procede per omicidio stradale colposo.