Incidente in A14 tra Forlì e Cesena, muore ragazzo di San Lazzaro di Savena

Finisce in tragedia il ferragosto per un ragazzo di 20 anni, di San Lazzaro di Savena, che ha trovato la morte all'alba di oggi, in autostrada. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'amico che viaggiava con lui, 21 anni, bolognese. L'incidente è avvenuto intorno alle 6,40 di oggi sull'A14, nel tratto da Cesena Nord e Forlì, al km 82.

Incidente in A14 oggi, un morto: la ricostruzione

Secondo la ricostruzione di ForlìToday, l'auto è finita improvvisamente e senza il coinvolgimento di altri mezzi, contro il new-jersey laterale destro, munito anche di guard rail. La Polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, non ha individuato segni di frenata, si propende quindi per il colpo di sonno da parte del conducente del veicolo, il 21enne. Il deceduto invece si trovava sul sedile posteriore, presumibilmente stava dormendo.

L'ipotesi è che i due giovani stessero facendo ritorno a casa dopo la notte di Ferragosto passata al mare, e che sia stato un colpo di sonno o un malore ad aver causato la fatale sbandata.