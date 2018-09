Incidente in A14: transpallet sulla carreggiata, auto si schianta e cappotta

Bruttissimo incidente questa mattina all’alba lungo l’autostrada, all’altezza di San Lazzaro. Intorno alle 5.45 la Polizia stradale, alcune squadre dei Vigili del fuoco e due ambulanze del 118 sono state allertate in seguito allo schianto di un’auto lungo il guard-rail.

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori, considerando che tutto è accaduto perché un mezzo pesante ha perso un transpallet.

La dinamica di quanto è accaduto è ancora da accertare, ma dai primi rilievi sembra che l’autovettura abbia centrato in pieno l’attrezzo cappottandosi più volte, terminando la sua corsa a bordo strada. L’automobilista è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso in condizioni di media gravità, ma nonostante il violento impatto non sembra essere in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso per capire come il transpallet sia finito lungo la carteggiata.