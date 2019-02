Incidenti in A14 e tangenziale: traffico bloccato

Aggiornamento ore 10.30: Si registrano ancora code sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto).

Traffico bloccato sul raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio, al Km 5, in direzione autostrada Bologna-Taranto, dove poco dopo le 8 è avvenuto un incidente.

Code anche aulla A14, al Km 14.4, in direzione Taranto, sempre per un incidente avvenuto poco prima delle 9. Si registrano code per traffico intenso anche tra Castel San Pietro e Bologna Fiera.