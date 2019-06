Incidente in A14: carambola tra auto, traffico e code

Traffico e code sulla A14 in seguito a un incidente tra auto, nel tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con vigili del fuoco, Polizia stradale e 118. In base alle prime informazioni pervenute sembra che la causa dell'incidente sia stato un tamponamento multiplo tra circa cinque auto. Ci sarebbero due feriti, non gravi. la circolazione autostradale non risulta interrotta, ma si viaggia su carreggiata ristretta.