Incidente in A14: autostrada riaperta al traffico

Ha riaperto dopo quasi tre ore di lavoro il tratto urbano della A14 in direzione dell'A1, dopoche in mattinata due camion si erano scontrati all'altezza del km 17, in corrispendenza dell'uscita 10 'Roveri' della Tangenziale. Gli uomini del servizio tecnico di autostrade e i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuoverei mezzi pesanti dalla carreggiata. Nel tratto rimangono ancora km di coda residui da percorrere, ma la situazione sta tornando alla normalità.