Incidente in A14: camion si ribalta, traffico in tilt

Traffico bloccato in A14, tra Borgo Panigale e Bivio A14/A13 per incidente. Dalle prime informazione un mezzo pesante si è ribaltato. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto. Entrata consigliata verso Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna Borgo Panigale.

Code anche in tangenziale e tra Bologna Fiera e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio.

Aggiornamento ore 18.30

Sulla A14 Bologna-Taranto, a seguito di un incidente avvenuto al km 9 e 500, si sono formati 6 km di coda tra il bivio per la A1 Milano-Napoli ed il bivio per la A13 in direzione Ancona e 7 km tra Castel San Pietro ed il bivio per il Raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli.

Ripercussioni per lo stesso evento sul Raccordo di Casalecchio in direzione della A14 dove segnaliamo 5 km di coda e sulla A13 Bologna-Padova dove la coda è di 2 km tra Interporto ed il bivio per la A14.

Nell'incidente, avvenuto alle 17 e 30 circa, è rimasto coinvolto un veicolo pesante che si è intraversato occupando sia la corsia di sorpasso in sud che la corsia di sorpasso in nord.

A chi viaggia in direzione Ancona consigliamo di uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare in autostrada a Bologna San Lazzaro.

Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.