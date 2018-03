Incidente in A14: scontro camion-furgone, traffico bloccato

Aggiornamento ore 18. Coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per Ripristino incidente .

Code a tratti tra Castel San Pietro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per traffico intenso (aggiornamento ore 16).

Traffico bloccato sulla A14, tra Castel San Pietro e San Lazzaro, verso Bologna, a causa di un incidente. Alle 13.30 si registrano 9 km di coda in aumento.

Un furgone e due camion si sono scontrati all'altezza del km 25 alle ore 11.30. Ad avere la peggio il conducente del furgone, un uomo di 41 anni ricoverato in codice di massima gravità al Maggiore di Bologna. Per i curiosi in carreggiata opposta, si segnalano incolonnamenti per 3 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro.

[Aggiornamento] ll conducente di un furgone cassonato Daily Iveco è rimasto incastrato all'interno della cabina di guida. I Vigili del Fuoco di Bologna hanno estratto dalle lamiere il ferito grave che subito è stato consegnato alle cure del 118 e stabilizzato, per poi essere inviato ad una struttura ospedaliera tramite Eliambulanza. Le corsie di marcia sono rimaste chiuse al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso.

A chi è in viaggio in direzione nord, si consiglia di uscire a Castel San Pietro e rientrare a Bologna San Lazzaro dopo aver percorso la ss9 Via Emilia. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari.